Brecht Van Kerckhove werd vrijdag voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Red Dragons, de Belgische mannenvolleybalploeg.

De 42-jarige Van Kerckhove was de afgelopen jaren assistent-trainer van Vital Heynen en de onlangs vertrokken Andrea Anastasi, wiens rol hij nu overneemt. Van Kerckhove zal ook nog trainer blijven bij het vrouwenelftal van Jaraco As in de Liga A.