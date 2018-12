David Goffin treft Litouwer Berankis in eerste ronde in Doha

David Goffin (ATP 22) ontmoet de Litouwse kwalificatiespeler Ricardas Berankis (ATP 117) in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar). De Luikenaar, het zesde reekshoofd, komt maandag eerst al in actie in het dubbelspel.