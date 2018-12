Barcelona bevestigt interesse in Rabiot maar ontkent regels te hebben geschonden

FC Barcelona laat zondag in een officieel bericht op zijn website weten twee keer contact te hebben gehad met PSG omtrent een mogelijke transfer van Adrien Rabiot. De Spaanse topclub ontkent tegelijk dat er niet-reglementaire contacten met de speler zouden hebben plaatsgevonden.

Barça reageert met het communiqué op berichten in Franse media over gesprekken tussen de club en de entourage van de speler, zonder dat PSG daarover zou geïnformeerd zijn.

“We hebben geen enkele regel geschonden”, benadrukt Barcelona. “Er was alleen contact in augustus en vorige week. In beide gevallen ging het om een contact met het sportieve management van PSG om de interesse van Barcelona in speler Adrien Rabiot kenbaar te maken. FC Barcelona is altijd heel transparant te werk gegaan in zijn zaken met PSG en andere clubs. FC Barcelona ontkent elke vorm van akkoord met PSG-speler Adrien Rabiot.”

De 23-jarige Rabiot is komende zomer einde contract bij PSG. De centrale middenvelder kan dan transfervrij vertrekken.