VIDEO. Toch maar opletten met oudjaar. Schuur met vuurwerk zorgt voor tien minuten durend knallend ‘spektakel’

Oudejaarsavond werd bij twee werkmannen uit Orangeville in de Verenigde Staten iets vroeger gevierd dan gepland. Terwijl ze aan de slag waren met elektrisch gereedschap in een opslagplaats voor vuurwerk, ging het mis. Wanneer een vonkje uit het gereedschap sprong en de houten schuur in lichterlaaie zette, ging ook de volgende schuur met de tonnen vuurwerk aan het branden. Wat volgt is een tien minuten durend ‘spektakel’ van ontploffingen en knallen van het vuurwerk. De hele opslagplaats werd vernield door de brand.