Jager schiet papegaai Rambo neer in Westmalle: “Daarna hebben zijn honden hem verscheurd”

Een rondvliegende papegaai is zaterdagvoormiddag door een jager neergeschoten aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. Het dier werd daarna verscheurd door de honden van de jager. De eigenaar van het dier heeft aangifte gedaan bij de politie.

De eigenaar van papegaai Rambo, een blauw-gele ara doet zijn verhaal op Facebook. “De jager was van mening dat hij op exoten mocht schieten. Daarna hebben zijn honden hem verscheurd en is zijn nek gebroken.”

“Ik heb aangifte gedaan op het politiekantoor in Brecht en heb mij echt kwaad moeten maken vooraleer ze een verslag wilden maken”, gaat de eigenaar verder. “De jager verontschuldigde zich omdat hij niet wist dat het mijn vogel was. Anders had hij dat nooit gedaan, zei hij. Onbegrijpelijk.”

Papegaai Rambo is een free flight vogel en zou een van de best opgeleide papegaaien in ons land zijn. “Een opgeleide ara kost duizenden euro’s maar voor mij is hij veel meer waard. Rambo is niet te vervangen”, laat de zwaar aangeslagen eigenaar verstaan.