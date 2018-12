VIDEO. Haar van miss Afrika vliegt in brand tijdens kroning

De 24-jarige Dorcas Kasinde uit Congo is bekroond tot de nieuwe miss Afrika 2019. Maar de bekendmaking van haar missenkroontje liep niet van een leien dakje. Op de beelden is te zien hoe de geëmotioneerd miss Congo haar tegenstandster omhelst waarna het noodlot toeslaat. Verdwaalde vonken van het vuurwerk vatten vuur in het kapsel van de mooiste vrouw van Afrika.

Het publiek ziet het tafereel gebeuren en schreeuwt het uit maar de miss lijkt op het eerste gezicht niet door te hebben wat er aan de hand is. Wanneer het toch wel erg warm wordt op haar hoofd, probeert de Congolese het vuur te doven door op haar hoofd te slaan. Dit helpt helaas niet en toeschouwers snellen haar te hulp om het brandende kapsel definitief te doven.

“Ik ben in orde”

In een filmpje achteraf zegt ze dat ze erg gelukkig is en ze bedankt iedereen voor de steun. “Ik had een probleempje met mijn haar maar ik ben in orde”, reageert de miss opgelucht.