Geslaagde come-back voor Helmut Lotti in Hasselt

Hasselt - Helmut Lotti heeft zijn come-back op Limburgse bodem niet gemist. Voor een tot de nok gevuld Ethias Theater, doorstond hij de vuurproef met glans en glorie.

Vanuit alle delen van Limburg kwamen fans van vroeger en nu naar Hasselt afgezakt. Ook dochter Messalina, die intussen in Kermt woont, was van de partij. Zij kreeg een warm welkom van haar papa. In het eerste deel van het concert bracht Lotti zijn nieuwste project "Soul Classics in Symphonie". Het tweede deel bestond uit een brede waaier aan klassieke nummers en gedurfde popsongs zoals "The Bohemian Rapsody" (Queen) of "Purple Rain" (Prince). Lotti sloot af met een ode aan Elvis Presley.

Het publiek zag dat het goed was en beloonde Lotti met verschillende staande ovaties.