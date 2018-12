De Turkse autoriteiten hebben 109 migranten die de oversteek naar Griekenland wilden wagen, opgepakt. Dat meldt het regeringsgezinde persbureau Anadolu zondag.

Drie mensensmokkelaars werden ook opgepakt. De politieactie gebeurde in het district Urla, in de provincie Izmir, dat dicht bij het Griekse eiland Samos ligt. Welke nationaliteit de migranten hebben, is niet duidelijk.

Volgens officiële cijfers verblijven in Turkije onder meer, 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië.