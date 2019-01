Lange werkdagen, drukke winkels en lange rijen aan de paskamer… Liever virtueel van de soldenperiode genieten? Zo shop je de beste soldenkoopjes online!

Zeg nee tegen impulsaankopen

Toegegeven, tijdens de soldenperiode zijn ook wij net iets enthousiaster om ons virtuele winkelmandje te vullen. Toch is het verstandig om op voorhand een budget vast te leggen als richtlijn. Vraag jezelf af of je een item ook zou kopen als het niet afgeprijsd was. Laat de rush van de soldenperiode je zeker niet opjagen! Vergelijk verschillende online winkels en ga voor de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Dubbelcheck de matentabel

Jammer, maar helaas: niet elke webwinkel gebruikt dezelfde maatstaven voor kledingmaten. Neem daarom je maten handmatig op (laat iemand je helpen voor het meest accurate resultaat) en vergelijk deze met de online tabel. Kleine moeite, maar oh zo belangrijk omdat je soldenkoopjes vaak niet kan inruilen.

Kijk naar de lookbooks

Oversized blouse? Of is het net lang genoeg om toch een jurkje te kunnen zijn? Kijk eerst even naar de lookbooks van de webshop in kwestie. Foto’s bekijken van je item op een echt persoon (en dus niet enkel op een witte paspop) geeft je meteen een goed beeld van hoe je item eruit ziet wanneer je het draagt.

Lees grondig de productinfo

Het materiaal, de hakhoogte, de wasvoorschriften … Hoe meer informatie je hebt over een product, hoe kleiner de kans op een miskoop. Lees voor één keertje de kleine lettertjes en neem indien nodig contact op met de webshop om al je vragen te beantwoorden.