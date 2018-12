Brandende auto’s voor gebouw van Franse krant werden niet in brand gestoken

De brand zaterdagavond in een auto die geparkeerd stond voor het gebouw van de Franse krant Le Parisien werd niet aangestoken. De brand verspreidde zich daarna verder naar andere voertuigen.

Er was eerst sprake van brandstichting, maar volgens een politiebron is intussen duidelijk dat dat niet het geval was. De redactie van Le Parisien bevindt zich in het 15de arrondissement in Parijs. Ook de zakenkrant Les Echos heeft daar zijn kantoren.

Nog volgens die politiebron probeerde de bestuurder van de eerste auto de brand nog te blussen, maar die pogingen waren tevergeefs. Zes of zeven andere voertuigen vlogen in brand.

Eerst werd vermoed dat de brand gelinkt was aan de acties van de gele hesjes. Het was zaterdag het zevende weekend dat de gele hesjes demonstreerden in heel Frankrijk, en ook in de Franse hoofdstad. Her en der kwam het tot incidenten en sommige actievoerders hadden het ook gemunt op enkele Franse media. Ze protesteerden onder meer bij tv-zenders BFMTV en France Télévisions. Ze beschuldigden de journalisten ervan dat ze “meeheulen” met de regering en fout verslag uitbrengen van hun acties.