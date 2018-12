Benalla gebruikte diplomatieke paspoorten “uit gemak”

Alexandre Benalla, de in opspraak geraakte ex-medewerker van de Franse president Emmanuel Macron, maakte “uit gemak” de voorbije weken nog altijd gebruik van zijn diplomatieke paspoorten. Hij is van plan die paspoorten “in de komende dagen” terug in te leveren, zei hij aan het Journal du Dimanche. Bij het parket van Parijs is zaterdag een onderzoek geopend.