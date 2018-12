Amerikaanse popster Ariana Grande weigerde koninklijke onderscheiding

Ariana Grande heeft een onderscheiding met een ‘damehood’, een koninklijke ridderorde, geweigerd. De zangeres kreeg de eer naar aanleiding van haar bezoek aan de slachtoffers van de bomaanslag in Manchester en het organiseren van een liefdadigheidsconcert.

Ariana wilde de onderscheiding niet in ontvangst nemen uit respect naar de rouwende families. „Ze voelde zich gevleid, maar vond het te snel”, zo laat een bron aan The Sun on Sunday weten. „Ze is nog steeds aan het rouwen, net als tientallen families. Bovendien vreesde ze dat enkele getroffen families haar als ongevoelig zouden zien. De commissie heeft haar benaderd, maar ze heeft ’nee’ gezegd.”

Ook een andere bron laat weten dat de zangeres zich vereerd voelde, maar dat ‘het te vroeg was om zo’n onderscheiding te accepteren’. “Ze was erg geëmotioneerd, het is niet zo dat ze het damehood niet wilde, maar het is gewoon niet het moment.”

One Love Manchester

De bomaanslag vond vorig jaar op 22 mei plaats, vlak na afloop van een concert van Ariana Grande. Bij de aanslag kwamen 23 mensen om het leven en raakten 116 mensen gewond. Onder hen waren talloze jonge kinderen, de fans van de Amerikaanse zangeres.

Ariana Grande, overmand door emoties op het benefietconcert voor de slachtoffers van Manchester. Foto: AP

In de nasleep van de aanslag verzamelde Grande haar vrienden in Hollywood voor een benefietconcert dat nauwelijks enkele weken na de aanslag al plaatsvond. Grote namen zoals Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Pharrell Williams en Robbie Williams schaarden zich achter haar om te laten zien dat liefde haat kan overwinnen.

Ze bezocht ook alle slachtoffers in het ziekenhuis.