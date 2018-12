VIDEO. Spanjaarden strijden in bloemgevecht om de burgemeesterssjerp

Chaos regeerde vrijdag in het Ibi, in het Zuid-Oosten van Spanje. In het stadje strijden de inwoners in een jaarlijks bloemgevecht om de burgemeesterssjerp voor één dag. De traditionele strijd met meel, eieren en vuurwerk vindt elk jaar plaats als onderdeel van het festival van “Els Enfarinats”. Tijdens de festiviteiten voeren feestgangers gekleed in dwaze kostuums in militaire stijl een nep “staatsgreep” en nemen de macht over in de stad tot zonsondergang.

Het is een dag dat alle grappen en grollen kunnen gemaakt worden in Spanje. Het is de Spaanse 1 april. De verkleede feestgangers houden een race op straat om te beslissen wie de burgemeester wordt, “stormen” het stadhuis en nemen symbolisch de controle over. Ze lopen door de stad en verzamelen belachelijke “boetes” - die door iedereen moeten worden betaald - wat in feite een donatie aan lokale goede doelen betekent.