Stille mars in Rotterdam: “Blijf met je handen van onze dochters af”

In Rotterdam hebben meer dan duizend mensen meegelopen in de stille mars tegen vrouwengeweld, nadat drie vrouwen - onder wie een tienermeisje - op korte tijd hoogstwaarschijnlijk werden gedood door een man uit hun omgeving.

Meer dan duizend mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan de stille tocht die rond 20.30 uur eindigde aan het stadhuis van Rotterdam. Beginnen deden de deelnemers aan het Designcollege, waar de zestienjarige Humeyra vorige week werd doodgeschoten.

Het meisje werd op 18 december rond 13 uur onder vuur genomen vlakbij het schoolgebouw. Ze vluchtte richting het fietsenhok, waar een kogel haar fataal raakte. Haar 31-jarige ex-vriend is opgepakt als hoofdverdachte. Humeyra deed in mei al aangifte tegen hem wegens bedreiging en mishandeling. Op 11 december deed ze opnieuw aangifte omdat haar ex-vriend haar een foto van iemand met wapens had verstuurd.

Humeyra is wellicht de derde vrouw op korte tijd die in Rotterdam gedood werd door een man uit de omgeving. Eerder werden ook een Amerikaanse studente (21) en een 29-jarige vrouw in Zuidwijk gedood.

“Handen van onze dochters af”

Zowel de burgemeester als verschillende raadsleden liepen zaterdagavond mee in de stille mars. “Rotterdam spreekt zich uit: blijf met je handen van onze dochters af”, aldus Marianne Vorthoren van de islamitische organisatie Spior, die de mars mee organiseerde, aan NOS. “Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, beaamt Patricia Ooms, directeur van Stichting Dona Daria, die zich inzet voor de positie van vrouwen in Rotterdam, aan De Telegraaf. “Het wordt nu tijd dat Rotterdammers opstaan en hun stem laten horen om dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden.”

Op het eindpunt van de mars sprak de burgemeester de menigte nog toe. “We hebben de vurige wens om tragedies te voorkomen’, zei Ahmed Aboutaleb aan de voet van het stadhuis. ‘Dit neemt afschuwelijke vormen aan.”

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE