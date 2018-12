Econoom Pascal Paepen ziet de toekomst somber in: “Kans op nieuwe bankencrisis is bijna 100 procent”

De economie deed het uitstekend in 2018. Het aantal werklozen in Vlaanderen daalde in een jaar tijd met 8%, het aantal Vlaamse vacatures lag dit najaar zo’n 20% hoger dan in 2017 en geld lenen bleef spotgoedkoop. Maar volgens econoom Pascal Paepen (50) komt er onheil aan: de overheid heeft geen geld om de pensioenen te betalen en er is een nieuwe bankencrisis op komst. De rente op spaarboekjes blijft door de schuld van de Italiaanse regering ook in 2019 bijzonder laag.