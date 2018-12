Antetokounmpo loodst Milwaukee voorbij Brooklyn

Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee zaterdag de zege bezorgd tegen Brooklyn in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De koploper in de Eastern Conference haalde het met 129-115.

Antetokounmpo lukte een triple double (31 ptn, 10 rbds en 10 assists). Naast de Griek waren ook Khris Middleton (29 ptn) en Brook Lopez (24 ptn) goed bij schot. De Bucks staan aan de leiding met 25 zeges tegenover 10 nederlagen. De Nets (17z-21n) zijn negende.

In het Westen won Houston met 104-108 bij New Orleans. James Harden, vorig seizoen uitgeroepen tot MVP, gooide maar liefst 41 punten door de korf voor de Rockets. Houston (20z-15n) won negen van zijn laatste tien wedstrijden en is intussen vijfde in de stand.

Denver (23z-11n), leider in de Western Conference, klopte rode lantaarn Phoenix (9z-28n) met 118-122. Jamal Murray maakte indruk bij de Nuggets met 46 punten.

Tweevoudig titelverdediger Golden State knoopte na twee nederlagen opnieuw aan met de zege. Portland ging met 105-115 voor de bijl. De Warriors (24z-13n) worden zo opnieuw tweede in het Westen. Portland (20z-16n) is zevende.