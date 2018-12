Erik en Johnny vieren eindejaar in het gezelschap van stinkende aronskelk: “We gaan hem in serre zetten om bezoek niet weg te jagen”

Neerpelt -

Erik Steensels en zijn vriend Johnny Boonen brengen de laatste dagen van het jaar door in wel heel bijzonder gezelschap. In hun woonkamer prijkt een Amorphophallus konjac, een soort aronskelk waarvan de bloem enkele dagen de geur van rottend vlees verspreid. En dit weekend was het zover. Gewapend met luchtverfrissers hebben beiden naar het moment toegeleefd dat het schutblad zich langzaam opende en het doordringende aroma zich verspreidde. “We vinden het zo’n mooie plant dat we de geur erbij nemen. Met oudejaar zetten we ze wel buiten om ons bezoek niet weg te jagen”, stelt Steensels