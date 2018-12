Ex-veldrijder Rob Peeters is nu schilder: “Ik heb goed verdiend, maar ik heb nog meer uitgegeven”

Terwijl zijn ex-collega’s in deze drukke eindejaarsperiode de ene veldrit na de andere afwerken, is Rob Peeters (33) druk in de weer in de gebouwen van Asbest Partners in Westerlo. In opdracht van Hans Van Kasteren, zijn ex-ploegmanager bij ­Telenet-Fidea. Want nadat hij eind vorig seizoen zijn crossfiets aan de haak hing, is Peeters nu al negen maanden aan de slag als schilder. “Ik haal hier meer voldoening uit dan uit mijn laatste jaren als crosser.”