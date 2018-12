Verscheidene Amerikaanse kranten getroffen door cyberaanval

Een cyberaanval, wellicht afkomstig van buiten de VS, heeft zaterdag bij meerdere Amerikaanse kranten, waaronder de Los Angeles Times, voor grote druk- en leveringsproblemen gezorgd. Dat is vernomen uit welingelichte bron.

De cyberaanval heeft gezorgd voor vertraagde leveringen van de zaterdageditie van The Times, The San Diego Union-Tribune, The Chicago Tribune, Baltimore Sun en verschillende andere grote kranten die werken met een gedeeld productieplatform.

Voorts was er ook hinder voor de Westkust-edities van The Wall Street Journal en New York Times. “We gaan ervan uit dat de aanval bedoeld was om infrastructuur plat te leggen, en dan met name servers, eerder dan om informatie te stelen”, aldus de bron.