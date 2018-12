Bengalezen kiezen na woelige campagne nieuw parlement

In Bangladesh trekken de kiezers vandaag naar de stembus voor cruciale parlementsverkiezingen. Een directe strijd tussen huidig premier Sheikh Hasina en oud-premier Khaleda Zia - die opgeteld vijf ambtstermijnen achter de rug hebben - is door de opsluiting van die laatste onmogelijk. De Verenigde Naties hebben, na een campagne getekend door rellen en arrestaties, alvast opgeroepen tot een stembusgang “vrij van geweld, intimidatie en dwang”.

De parlementsverkiezingen worden een strijd tussen de regerende Awami Liga (AL) van premier Sheikh Hasina en het Jatiya Oikya Front, een alliantie van vier oppositiepartijen, waaronder de Nationalistische Partij (BNP) van Hasina’s aartsrivale Khaleda Zia, Bengalees premier in de periodes 1991-1996 en 2001-2006. Zij boycotte met haar partij de vorige verkiezingen in 2014 - die eveneens door geweld werden getekend - en mag zich dit jaar niet kandidaat stellen, omdat ze in februari tot vijf jaar cel werd veroordeeld wegens corruptie. Daarnaast kampt ze met een slechte gezondheid. Het Jatiya Oikya Front schuift voor de komende stembusgang daarom de 82-jarige voormalige minister Kamal Hossain, van de partij Gano Forum (GF), als kopstuk naar voren.

De AL hamert in haar campagne onder meer op de forse socio-economische ontwikkeling van Bangladesh tijdens het voorbije decennium onder Hasina. De premier heeft er nu al al drie ambtstermijnen opzitten: ze kwam voor het eerst aan de macht van 1996 tot 2001, schopte het in 2009 opnieuw tot regeringsleider en werd herverkozen in 2014. De 71-jarige politica belooft in de komende vijf jaar onder meer de armoede te verdringen, de werkgelegenheid op de krikken en de infrastructuur in rurale gebieden te moderniseren.

Oppositie

In vergelijking met die van de AL lijkt de campagne van de door de BNP geleide oppositiealliantie nooit echt van de grond te zijn gekomen. De oppositie wijst daarvoor de regeringspartij met de vinger, die volgens haar een “angstklimaat” heeft gecreëerd door de aanhangers van het Jatiya Oikya Front te intimideren en de politie in te zetten om activisten te arresteren.

Volgens een woordvoerder van de BNP vielen aanhangers van de AL de voorbije drie weken meer dan tachtig oppositiebijeenkomsten verspreid over het land aan, om de campagne te verstoren. Daarnaast werden meer dan 13.000 oppositieactivisten opgepakt sinds de officiële start van de campagne op 8 november, zegt de partij. Het kwam de voorbije weken ook meermaals tot rellen, onder meer in de hoofstad Dhaka, met meerdere doden en honderden gewonden tot gevolg.

De oppositie beschuldigt de kiescommissie er ook van partijdig te zijn in het voordeel van de AL. Kamal Hossain, die een anticorruptiecampagne voert, riep dinsdag nog op tot het ontslag van het hoofd van de commissie.

Primeur

Naar alle waarschijnlijkheid zal Hasina zondag een derde opeenvolgende ambtstermijn binnenhalen, voor het eerst in de geschiedenis van het land. De uitslag van de stembusgang zal voor een groot deel worden bepaald door de opkomst. Het valt nog af te wachten hoeveel van de 104,1 miljoen kiesgerechtigden hun stem zullen (durven) uitbrengen om een nieuw 300-koppig parlement te kiezen. Verspreid over het land zijn er 40.199 kiesbureaus opgesteld. Ruim 600.000 manschappen van de politie en het leger zijn gemobiliseerd om de veiligheid te verzekeren, klinkt het.

Vrijdag berichtten Bengalese media dat in verschillende delen van het land snelle mobiele data (3G en 4G) ruim tien uur lang niet meer beschikbaar was. De telecomoperatoren zouden van de regering de instructie gekregen hebben om de diensten tijdelijk te blokkeren, “om propaganda tegen te gaan”. Maandag maakte de regering ook al bekend dat de Rohingya in het land - moslims die het slachtoffer zijn van repressie in buurland Myanmar - zaterdag en zondag niet uit vluchtelingenkampen mogen komen. De kiescommissie wil zo vermijden dat politieke partijen de vluchtelingen zouden kunnen mobiliseren, klinkt het.

De kiesbureaus openen de deuren om 8 uur lokale tijd (3 uur Belgische tijd) en sluiten weer om 17 uur (12 uur Belgische tijd).