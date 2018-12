Duizenden protesteren in Belgrado tegen regering: “Ik zal niet zwijgen”

In Belgrado zijn zaterdagavond weer duizenden betogers de straat opgetrokken om te protesteren tegen de Servische president Aleksandar Vucic. Ooggetuigen schatten dat meer dan twintigduizend manifestanten door het centrum van de hoofdstad trokken.

De betogers droegen spandoeken met daarop slogans tegen de regering: “Ik zal niet zwijgen”, “Ik ben niet dom”, of “Waarom vechten wij tegen alle buurlanden?”. Het was al de vierde dag op rij dat manifestanten de straat op trokken. Ze protesteren tegen het geweld tegen critici van de regering, dat volgens hen wordt getolereerd.

Oppositiepartijen vanuit het hele politieke spectrum, gaande van links tot extreemrechts, hadden opgeroepen tot de betogingen. De protesten zijn ook gericht tegen de partijdigheid van de openbare omroep, die de kaart zou trekken van de regering van Vucic.

De aanleiding voor de betogingen was de brutale aanval op de voorzitter van Servisch Links, Borko Stefanovic, eind november in de Zuid-Servische stad Krusevac. De dader werd later opgepakt. Vucic veroordeelde de aanslag, maar de oppositie blijft de president verantwoordelijk stellen. Ze beschuldigt hem ervan dat Vucic met zijn agressieve retoriek tegen critici en oppositieleden een klimaat van geweld heeft geschapen.