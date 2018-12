Broer Sylvain Geboers: “Bij Eric had ik altijd een angstig voorgevoel”

Mol, 7 mei 2018: duikers halen uit een vroegere zandwinningsput een lichaam boven water. Het is dat van motorcrosslegende Eric Geboers. The Kid was uit zijn boot gesprongen om zijn hondje te redden. “Een impulsieve daad. Eric had van niets schrik”, zegt zijn oudste broer Sylvain (73), die zonder het te beseffen getuige was van het drama. Sylvain vertelt openhartig, maar nog steeds met een week hart, over zijn jongste broer, de meest getalenteerde van het legendarische Kempense motorcrossgeslacht Geboers.