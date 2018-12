Sebastian Vettel wil een snellere F1-bolide van Ferrari: "Het is de snelheid die telt"

Sebastian Vettel heeft één grote wens voor volgend jaar en dat is dat Ferrari hem een snellere wagen geeft. Volgens de Duitser bepaalt die snelheid immers of de wereldtitel behaald kan worden.

Het voorbije seizoen werkten Ferrari en Vettel zich meer dan ooit op als uitdager van Mercedes en Hamilton. Vooral tijdens het eerste deel van het seizoen was dat het geval. Uiteindelijk kwamen ze echter tekort en daarin moet volgens Vettel verandering komen. Vooral op het vlak van pure snelheid van de wagen kan er volgens de Duitser nog vooruitgang geboekt worden.

"Ik denk dat we een sterker pakket nodig hebben," aldus Vettel. "We hebben dit jaar zeker onze momenten gekend waarbij we sterke races hadden maar er waren ook races waarbij we niet zeer sterk waren, we waren niet snel genoeg."

"Ik denk dat het de snelheid is die bepalend is, meer wel dan niet, en ik denk dat het ons wat aan snelheid ontbreekt."

Volgens Vettel is Ferrari echter hard aan het werk om er voor te zorgen dat het volgend jaar nog sterker voor de dag komt en kan strijden voor de wereldtitel.

"Ik denk dat we heel hard werken. De motivatie is aanwezig om die laatste stap te zetten die nu nog ontbreekt," besluit Vettel.

