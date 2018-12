Nainggolan mag invallen bij winnend Inter, Castagne zegeviert ook met Atalanta

Brussel - Op de 19e speeldag in de Italiaanse Serie A kwamen enkele landgenoten in actie. Castagne won met Atalanta Bergamo met 2-6 van Sassuolo. Mirallas (Fiorentina) speelde 0-0 gelijk bij Genoa, waar Stephane Omeonga niet van de bank kwam, en Nainggolan zag Inter als invaller met 0-1 winnen in Empoli.

Radja Nainggolan werd na een woelige periode en interne schorsing terug in de selectie opgenomen door Inter-coach Spalletti. In de 57e minuut viel Nainggolan in voor Vecino en zag Inter alsnog de drie punten grijpen na een doelpunt van Baldé (72.)

Atalanta haalt uit

Timothy Castagne stond bij Atalanta Bergamo de hele wedstrijd tussen de lijnen tegen Sassuolo, ondanks een vroege gele kaart. Na een 0-2 tussenstand aan de rust via doelpunten van Duván Zapata (19.) en Alejandro Gómez (42.) leken de bezoekers op weg naar een makkelijke zege. Kort na rust prikte Duncan tegen voor Sassuolo (51.), maar Mancini zette 3 minuten later (54.) Atalanta terug op een dubbele voorsprong. Nog gaf Sassuolo zich niet gewonnen en alweer Duncan scoorde in de 57e minuut de aansluitingstreffer. Invaller Josip Ilicic verzekerde met een zuivere hattrick (74., 87. en 92.) de 2-6 overwinning voor Atalanta.

Gelijkspel voor Mirallas

Bij Fiorentina werd Kevin Mirallas zeven minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Fiorentina raakte in Genua niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Bij Genoa bleef Stephane Omeonga de hele wedstrijd op de bank. Jordan Lukaku en Silvio Proto zagen vanop de bank hoe Lazio in een bitsige wedstrijd 1-1 gelijkspeelde tegen Torino. Beide ploegen eindigden het duel met 10.

Sofian Kiyine pakte met rode lantaarn Chievo eindelijk zijn eerste zege van het seizoen. In een degradatieduel tegen Frosinone, dat lang met 10 verder moest na rood voor Capuano, viel de 21-jarige Belg 13 minuten voor het einde in. Giaccherini scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

In het klassement blijft Juventus ongeslagen aan de leiding met 53 punten. Dries Mertens volgt met Napoli, dat later op de dag Bologna ontvangt, al op twaalf punten. Inter staat met 39 punten op de derde plaats. Lazio verliest terrein en blijft vierde met 32 punten. Atalanta is voorlopig achtste, met twee punten voorsprong op de tiende, Fiorentina. Kiyine en Chievo blijven ondanks de overwinning laatste met acht punten.