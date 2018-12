Truiense Kenric (5) vecht al drie jaar tegen kanker: “Als alles goed gaat, zetten we in september een punt achter deze strijd”

Sint-Truiden -

Eind januari is het drie jaar geleden dat de Truiense Kenric Enckels (5) en zijn ouders het vreselijke verdict kregen: Kenric heeft een tumor. Rhabdomyosarcoom om precies te zijn. Een zeldzame, agressieve kanker die het spierweefsel aantast. Het gevecht tegen het monster in Kenrics lijfje is een zware, moeilijke strijd, maar nu durft het gezinnetje voorzichtig positief naar de toekomst te kijken. “Als alles goed gaat en we hebben de nodige portie geluk, dan zal september 2019 het eindpunt zijn van dit gevecht.”