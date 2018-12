Rebellen beginnen aan terugtrekking uit Jemenitische havenstad

In Jemen zijn de rebellen zaterdag begonnen zich terug te trekken uit de havenstad Hodeida. Dat meldt een waarnemer van de Verenigde Naties (VN). Hodeida is strategisch belangrijk omdat de haven een aanvoerroute is voor het merendeel van de humanitaire hulp voor Jemen.

Het staakt-het-vuren in de strategisch belangrijke havenstad ging op 18 december van kracht. De VN hebben de voorbije weken de onderhandelingen geleid tussen vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van Jemen en de Houthi-rebellen. Ze bereikten midden december een akkoord over een staakt-het-vuren in Hodeida. Daarin stond dat de regeringstroepen en de rebellen zich “de komende dagen” uit Hodeida en de haven zouden terugtrekken.

Een waarnemer van de VN meldde zaterdag dat de rebellen effectief begonnen zijn aan de terugtrekking uit Hodeida. Zij controleerden sinds 2014 de havenstad.

De vier jaar durende burgeroorlog heeft het land in het Midden-Oosten naar de rand van de hongersnood geduwd. Er vielen ongeveer 10.000 doden. Tot 20 miljoen mensen zijn bedreigd met hongersnood, aldus de VN.