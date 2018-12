Vuurwerk op kerstfeestje in school gaat gruwelijk mis

Deze beelden zijn gefilmd in een kleuterschooltje in Kazachstan. Wat een gezellige kerstopvoering moest worden van de kleuters voor hun ouders en familie, ging helemaal fout. Er was namelijk ook vuurwerk voorzien, maar meteen na het ontsteken van het vuurwerk is duidelijk dat hier niet over nagedacht was. De luide knallen volgen elkaar in sneltempo op, vuurwerk schiet alle kanten uit en het zaaltje vult zich met rook. Uiteraard is er totale paniek, met luid geschreeuw en mensen die willen vluchten. Het is niet meteen duidelijk of alle kindjes oké zijn, maar een trauma voor vuurwerk is niet uitgesloten.