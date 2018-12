Tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Helchteren

Houthalen-Helchteren -

Onbekenden hebben in een bosgebied in Houthalen-Helchteren tientallen vaten van diverse omvang gedumpt. De blauwe en zwarte vaten zijn zaterdagmorgen ontdekt. De vaten liggen op een bosweg, waar er niet veel passage is. Uit het eerste onderzoek bleek ook dat er geen lekkages waren of dat er schadelijke stoffen in de bodem zijn gedrongen. Vermoedelijk gaat het weer om afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs.