Vlaamse regering kent 2 miljoen steun toe aan productie synthetische diamant in Lommel: 15 nieuwe banen

Brussel / Lommel - De Vlaamse regering kent, op voorstel van Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA), 2 miljoen euro steun toe aan Heyaru Engineering. Dat bedrijf wil in Lommel synthetische diamant gaan ontwikkelen, zo meldt Muyters zaterdag. In een eerste fase zal het project een vijftiental banen creëren. In de komende vijf tot tien jaar wil het bedrijf groeien naar een productiefaciliteit met enkele honderden reactoren en 120 à 150 werknemers.

De synthetische diamantindustrie is nog vrij jong en in Vlaanderen volledig nieuw. Synthetische diamanten worden voor steeds meer toepassingen gebruikt. “Slechts 2 procent van de natuurlijke diamanten heeft de noodzakelijke hardheid die nodig is om ingezet te worden in industriële en technologische toepassingen als optica, telecommunicatie of energie. Synthetische diamant vult daar dus een belangrijke lacune”, aldus Muyters.

Het beperkte aantal leveranciers dat vandaag actief is, kan volgens de minister niet aan de huidige vraag voldoen en er wordt verwacht dat de wereldwijde markt in de periode 2016 - 2025 nog met 82 procent zal groeien.

“Heyaru dat vandaag al op kleine schaal synthetische diamant produceert in India, wil een eerste Europese vestiging openen in Lommel. De productiefaciliteit wordt meteen de centrale hub voor de groep zowel voor productie van synthetische diamant als voor het onderzoek naar nieuwe technieken en toepassingen. Het bedrijf investeert daarvoor meer dan 24 miljoen euro. Voor een dergelijke belangrijke ontwikkeling draagt de Vlaamse regering met 2 miljoen euro steun graag haar steentje bij”, aldus Muyters.