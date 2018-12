Aperitiefje op het terras, oog in oog met een leeuw? Hier kan het

Indien de Ardennen niet avontuurlijk genoeg zijn, kan je ook je vakantie doorbrengen in dit bijzondere vakantiehuisje. Je woont er namelijk letterlijk midden tussen de leeuwen. De omheinde villa staat midden in een reservaat in Harrismith, Zuid-Afrika. Leeuwen lopen rondjes rond het terrein en je kan er dus niet zomaar uit. Wachters voeren je letterlijk tot in de omheinde tuin met een jeep. Snel even brood of popcorn halen zit er hier niet in, maar in ruil kan je tot op een meter van de prachtige wilde dieren komen. Als je durft tenminste, want ziet die omheining er niet erg pover uit?