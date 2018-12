Red Dragon Simon Van de Voorde zet carrière voort bij Siena

De Italiaanse volleybalclub Emma Villas Siena heeft vrijdag de komst van Red Dragon Simon Van de Voorde officieel gemaakt. De 29-jarige middenman (2m08) komt over van het Poolse Stocznia Szczecin, dat met financiële problemen kampt. Siena staat momenteel voorlaatste in de Italiaanse Superlega.

Voor Van de Voorde is het zijn derde passage in Italië na eerdere periodes bij Andreoli Latina (2014-2015) en Itas Diatec Trentino (2015-2017). Verder speelde hij in eigen land voor Averbode (2008-2009) en Maaseik (2009-2013), in Polen voor Jastrzebski Wegiel (2013-2014) en Stocznia Szczecin (2018) en in Iran voor Pajkan Teheran (2017-2018).

Van De Voorde behaalde met de Red Dragons in september een historische tiende plaats op het WK in Italië en Bulgarije.