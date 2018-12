Verwoestende brand in bedrijfshal op Europark in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren -

In een bedrijfshal op Europark in Houthalen-Helchteren heeft zaterdagmorgen een zware brand gewoed. Het vuur brak rond 3 uur uit. Bij aankomst van de brandweer stond het dak al in brand. Het compartiment van een firma is volledig verwoest. De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk. Er komt hiernaar verder onderzoek.