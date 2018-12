Oud-staatshoofd Shehu Shagari van Nigeria overleden

Shehu Usman Aliyu Shagari, het staatshoofd van Nigeria van 1979 tot 1993, is vrijdag overleden. Dat maakte huidig president Muhammadu Buhari bekend. Het was Buhari zelf die Shagari afzette als staatshoofd, in de onrustige periode van de militaire dictaturen.

“Het is met een immense droefenis dat ik het overlijden van de eerste president van Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, heb vernomen”, zei oud-generaal Buhari vrijdagavond. “De Nigerianen hadden veel respect voor hem, ook toen hij niet langer aan de macht was, en zijn verstandige raad zal gemist worden”, staat in het persbericht van de president.

De oud-president overleed op 93-jarige leeftijd. Hij was een van de zeldzame staatshoofden van zijn generatie die door verkiezingen aan de macht kwamen. Aan zijn presidentschap ging 13 jaar militaire dictatuur vooraf.

Shagari mat zichzelf een imago aan van onkreukbaar politicus. Maar zijn ambtstermijn wordt ook herinnerd om wanbestuur, dat versterkt werd door de oliecrisissen van de jaren zeventig. Nigeria maakte een politiek zeer turbulente politieke periode door van het begin van de olie-exploitatie in de jaren zestig, na zijn onafhankelijkheid, tot de terugkeer naar de democratie in 1999. Er waren meerdere militaire staatsgrepen.

Shagari werd op 31 december 1983 via een bloedige militaire coup afgezet door generaal Buhari, die anderhalf jaar aan de macht bleef. Shagari werd gearresteerd, net als veel van zijn ministers, voor corruptie. Na een reeks militaire processen werd Shagari vrijgesproken voor corruptie - in tegenstelling tot verschillende partijbonzen die zware straffen kregen. Na zijn politiek afscheid verscheen hij nog zelden in het openbaar. Buhari kwam in 2015 weer aan de macht, deze keer wel via verkiezingen.