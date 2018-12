Met Kerst wordt al eens met cadeautjes gestrooid, in deze video kan je dat letterlijk nemen. Deze honden krijgen ook hun cadeautje, maar dat blijkt meer te zijn dan waarop ze hadden gehoopt. Eén nieuwe tennisbal blijkt in deze gezinnen namelijk niet voldoende als cadeau… maar wat doet dat met een hond, als er plots tientallen stuiterende tennisballen in je woonkamer liggen? De dieren worden alvast overvallen door een acuut gevoel van besluiteloosheid