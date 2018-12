Politie moet zelf leren inbreken

De federale politie krijgt er een taak bij: bij een huiszoeking de deur zelf openprutsen. Dat bericht Het Laatste Nieuws zaterdag.

“Zo goed als dagelijks doet de federale politie in ons land een beroep op een slotenmaker”, zegt Sarah Frederickx van de persdienst van de federale politie. “Er is elke dag wel minstens één huiszoeking waar er een slotenmaker wordt opgevorderd om een deur te openen.”

Het probleem is dat veel slotenmakers niet zitten te wachten op die opdrachten. “Omdat het vaak ook heel lang duurt voor Justitie de factuur betaalt”, zegt Alain Bosny, bestuurslid van de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU).

Slotenmakers zijn in principe verplicht zijn om hun opdracht uit te voeren als het gerecht hen opvordert. Maar soms zeggen ze dan dat ze niet kunnen. “We kunnen dat ook niet altijd controleren, omdat er gewoonweg niet genoeg tijd is. Dan zoeken we iemand anders waar we vaak mee samenwerken”, zegt Frederickx.

Om in de toekomst geen kostbare tijd meer te verliezen, wil de federale politie in elk rechercheteam minstens één politieman of -vrouw in de politieschool laten opleiden tot slotenmaker. Vervolgens moeten zij enkele van hun collega’s opleiden.