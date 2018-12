“Ik hoop dat die eindejaarsfeesten snel voorbij zijn. Ze doen me alleen maar pijn.” Aan het woord is Genkenaar Patrick De Mulder (55). De man had een bloeiende wellnesszaak in Shopping 3 maar moest machteloos toekijken hoe zijn bvba met het faillissement van een andere eenmanszaak mee de dieperik werd ingezogen. Deze maand moet hij het stellen met 750 euro. Voor volgende maand is dat nog maar 660 euro. Patrick dreigt ook dakloos te worden en is het slachtoffer van de gaten in ons sociaal vangnet.