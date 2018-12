De muren van café De Toerist in Smeermaas zijn sinds kort behangen met historische fotocollages van het Maasdorpje dat aanleunt tegen de grens van Maastricht. “Het café is er al sinds het begin van de 20ste eeuw. Destijds stopte hier zelfs een treintje pal voor de deur”, vertellen uitbater Jaap Maat en zijn vriendin Meriam Raemaekers. “Samen met de klanten gingen we het afgelopen half jaar op zoek naar oude dorpsbeelden. Door de muren te behangen met de nostalgische kiekjes brengen we het verleden weer tot leven. Het café is nu meteen een attractie rijker.”