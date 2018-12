Grens van 20.000 aanvragen in eerste 10 maanden overschreden

BRUSSELOp de cijfers van november en december is het door de regeringsperikelen nog even wachten, maar nu al staat vast: 2018 zal eindigen met meer asielaanvragen dan de voorbije jaren. De eerste tien maanden van het jaar werden 20.248 asielaanvragen ingediend. In 18.661 gevallen werd al een beslissing genomen, de helft ervan werd goedgekeurd.