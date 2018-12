LandgraafOverdekte skipistes: daar zit volgens Marc Coucke (53) héél veel muziek in. Met de overname van SnowWorld heeft hij er vier in handen en wil hij in 2019 twee miljoen bezoekers lokken. Coucke sluit niet uit dat hij er ook zelf een bouwt, in België. Pinguïns knuffelen zoals in Dubai zal daar níet kunnen. “Mijn directeur van Pairi Daiza zou me vermoorden.”