MOl“Eric was de enige reden waarom ik naar België verhuisd ben. Maar nu hij er niet meer is, heb ik er nog heel veel om te blijven.” Aan het woord is Fumi Atsumi (39), de weduwe van Eric Geboers. ‘The Kid’ verdronk op 6 mei 2018 in de Miramar in Mol, toen hij achter het hondje van zijn vrouw dook. Maandenlang kon de Japanse er niet over praten. Nu ontvangt ze ons toch, voor een uniek eerbetoon aan haar Eric. Een gesprek met een lach en een traan, en vooral heel veel liefde.