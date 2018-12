Tesla, LRM, kimchi en mailende katten

hasseltHet hele jaar lang hebben we u elke week een jong talent van eigen bodem voorgesteld in onze reeks ‘U hoort nog van hen’. Met het jaareinde in zicht nodigden we hen uit in de Hasseltse Corda Campus om samen een punt te zetten achter 2018 en vooruit te blikken naar 2019. Van voetbalster over mentalist tot modeontwerpster: dit is hoe de toppers van morgen de jaarwisseling beleven.