“Zo persoonlijk als dit jaar is het nog nooit gespeeld”

De federale regering is vlak voor de kerstvakantie uit elkaar gevallen. Wat er nog van rest (CD&V, Open Vld en MR) gaat de komende maanden door in lopende zaken. Zuhal Demir (ex-staatssecretaris, N-VA), Patrick Dewael (fractieleider Kamer, Open Vld), Wouter Beke (CD&V-voorzitter) en Meryame Kitir (fractieleider Kamer, sp.a) hebben elk een rol gehad in die implosie. Onder onze kerstboom kijken ze nog eens terug op die fatale weken van 2018 en blikken ze vooruit op de eerste maanden van 2019. “Hopelijk wordt het geen lamme lente”, zegt Beke.