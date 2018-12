De stedelijke adviesraad Leefmilieu van Genk mag op papier dan wel bestaan, er is al bijna twee jaar geen enkele bijeenkomst meer geweest. In de online lijst van stedelijke adviesraden komt die van Leefmilieu zelfs niet meer voor. Volgens burgemeester Wim Dries is de raad aan het uitdoven, onder meer omdat er een aparte werkgroep Genk-Zuid werd opgericht, die wel nog heel actief is.