Over de provincie- en landsgrenzen heen de toeristische troeven op elkaar afstemmen en samen uitspelen: dat is waar de toeristische diensten van een tiental Kempische gemeenten uit België en Nederland op willen inzetten. Hun eerste wapenfeit is de 154 kilometer lange ‘Torenroute’, die de fietser van Lommel, via Balen, Mol, Dessel en Retie naar Nederland brengt om langs Reusel, Bladel, Eersel en Bergeijk terug naar Lommel te fietsen. De papieren en digitale versie van de fietskaart zijn pas in de lente klaar. Maar nu al is het initiatief een van de vijf genomineerde voor de Brabantse Kempentrofee omdat het de regio op de kaart zet.