Als het van de huidige bestuursploeg afhangt, wordt de site rond Sporthal de Schietskuil in de gelijknamige wijk Eisden Dorp in de toekomst een recreatiegebied met plaats voor veldvoetbal, hockey en atletiek. Daarvoor moet eerst het gewestplan worden aangepast. Voor de atletiekpiste wordt gezocht naar Vlaamse subsidies. “De procedure is al in gang gezet, maar kan nog enkele jaren duren”, weet schepen van Sport Johan Wolk (CD&V).