Met ongeveer 230 jonge merels die in 2018 in het Natuurhulpcentrum werden opgevangen en maar een 40-tal slachtoffers van het Usutu-virus, lijkt het voor vogels dodelijke virus op de terugweg. “Het was een hete, droge zomer. En dat is slecht voor de muggen, de verspreiders van het virus. Maar in 2019 zal blijken of het virus echt weg is”, zegt Sil Janssen.