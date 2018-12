John Leo uit Geel wint ‘The Voice Senior’: “Ik wist niet eens dat ik 10.000 euro had gewonnen”

De wedstrijd is beslecht: de titel van ‘The Voice Senior’ behoort toe aan John Leo (66) uit Geel. Hij kon de publieksjury in de finale het meeste overtuigen en gaat met de hoofdprijs aan de haal: een single en 10.000 euro. “Ik besefte eerst niet dat An Lemmens mijn naam noemde, zo zenuwachtig was ik.”

John Leo, zo heet de winnaar van The Voice Senior. Na een spannende finale met acht kandidaten, werd hij uiteindelijk door de publieksjury verkozen en kaapte zo de hoofdprijs weg: een single en een bedrag van 10.000 euro. Al duurde het even vooraleer alles doordrong bij John.

“Ik besefte eerst niet dat An Lemmens mijn naam noemde”, zegt hij. “Ik was zo zenuwachtig. Het leek alsof ik met m’n voeten aan de grond genageld stond. Toen ik thuiskwam, zeiden mensen me dat ik goed verdiend had. Ik viel uit de lucht. Bleek aan die overwinning een bedrag van 10.000 euro vast te hangen. Ik dacht dat ze me in de maling namen en heb na de opname een telefoontje gedaan om te checken of het echt klopte. Ik was alleen met mijn muziek bezig. Voor mij was op televisie komen in een goed bekeken programma al onbetaalbare reclame.”

Een single opnemen wil John Leo graag doen. “Ik had al gedacht om een medley van verschillende songs te ­maken, in zowel het Engels als het Nederlands. Bij ons in Geel heb je enkele bigbands, misschien valt daar iets mee te doen. Mijn repertoire bestaat uit onder andere Engelbert Humperdinck, Queen en Toto. Als ik dat zou kunnen mengen met het Nederlands zou dat fantastisch zijn.” Wat hij dan met het geld wil doen? “Dat ga ik investeren in opnames, optredens en mijn studio. Ik ben mooie dingen van plan, en ik wil het ijzer smeden als het heet is.

Muziek heeft altijd in Johns genen ­gezeten. Als vijfjarige kreeg hij een ­accordeon, en via de pastoor leerde hij het liedje Te Lourdes in de Bergen. Met zijn showband speelde hij in de jaren tachtig en negentig vaak in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. “Ik zing het liefst met een acht- tot tienkoppig orkest. Ik heb dat ook jarenlang gedaan.” Hij kent dan ook veel artiesten, “die ik even makkelijk opbel als mijn familie”, zegt hij. “Het zou best kunnen dat ik de meest professionele deelnemer van The Voice Senior was. Maar bij die zestien overblijvers na de ‘blind auditions’ zat veel talent. Daar kan je prachtige shows mee te maken. Ik vond Rita in de finale ongelooflijk goed. Ze was de grootste concurrente.”

Echte artiest

Jaren geleden werkte John Leo nog bij DAF Trucks in Geel en Van Hool in Koningshooikt, maar muziek is altijd belangrijk geweest in zijn ­leven. “Ik mag rugpijn hebben of doodziek zijn, op het podium voel ik me kiplekker. Dat is de plek waar ik al een halve eeuw thuishoor”, zegt de Kempenaar, die in de finale onder andere het nummer Hij Is Maar een Clown van Ben Cramer bracht. “Mijn coach, Walter Grootaers, had me aangeraden dat nummer te zingen, omdat hij vond dat ik daar geknipt voor was. En het was duidelijk de juiste keuze.”

Leo is blij met de aandacht die hij nu al enkele weken krijgt. “Ik had vroeger een echte artiest kunnen zijn. Maar ik was steeds met het zakelijke en technische van de muziek­business bezig. Onbewust zette ik ­mezelf altijd aan de zijlijn. Soms vraag ik me af waarom ik me vroeger niet meer heb laten gelden.”

Maar dankzij zijn deelname aan The Voice Senior breken nu wellicht andere tijden aan voor John Leo. Met elke week meer dan één miljoen kijkers hebben heel wat Vlamingen hem aan het werk gezien. Het eerste seizoen van het programma scoorde dus goed, maar of er een tweede reeks komt, wil VTM nog niet kwijt.

INFO

INFO