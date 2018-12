Angelina Jolie zou presidentschap wel zien zitten: “Ik werk al nauw samen met overheden en het leger”

Is Amerika op weg naar een nieuwe Bekende President? In een interview met de Britse zender BBC Radio 4 zei ze dat ze “voorlopig” geen plannen heeft, maar toen de interviewer doorvroeg op die “voorlopig”, kwam Jolie met een verrassende boodschap.

Hoewel haar carrière als actrice en regisseur nog lang niet voorbij is, heeft Angelina Jolie de laatste jaren vooral veel aandacht gekregen om haar werk als ambassadrice voor de Verenigde Naties. Toen presentator Justin Webb vertelde dat hij haar meteen op een lijst van presidentskandidaten voor de Democratische partij zou zetten, klonk het voorzichtig: “Ik ga waar ik nodig ben.”

Jolie vertelde onder meer dat ze denkt de juiste vaardigheden te hebben om een goede president te kunnen zijn: een open geest, een dikke huid en geen lijken in de kast. “Ik lach er altijd mee dat er geen meer over zijn”, ging Jolie daarop door. “Ik ben tamelijk open en ik kan heel veel hebben. Dat is goed. Ik zal eerlijk waar alles doen waarvan ik denk dat het een verschil kan maken.”

“Op dit moment werk ik met een VN-agentschap om heel wat mensen in nood te helpen. Ik ben in staat samen te werken met overheden en met het leger. Ik bevind me in een heel interessante positie waarin ik veel gedaan kan krijgen zonder een officiële titel en zonder dat het om mij of mijn eigen standpunten moet gaan. Dus, voorlopig hou ik me nog wel even gedeisd.”

Nu ja, zo gedeisd als je van de wereldster kan verwachten natuurlijk. In 2019 start ze namelijk als uitvoerend producent van een nieuw actuaprogramma voor kinderen dat de BBC wereldwijd zal uitzenden, een internationale Karrewiet, zeg maar. Jolie hoopt met het project kinderen meer bewust te maken van wat er in de wereld gebeurt, maar op een begrijpelijke manier. Het belangrijkste? “Dat het jonge mensen in verschillende landen helpt om met elkaar verbonden te zijn.”