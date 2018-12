Crowdfunding voor Lanakense die baby verloor na mishandeling door vader: “Huis moeten verkopen uit geldnood”

Lanaken -

Via crowdfunding 25.000 euro inzamelen voor een 35-jarige mama uit Lanaken. Dat is het doel van familie en vrienden van de vrouw, die in juli haar baby van 7 weken oud verloor. Het jongetje, Daan, werd dodelijk mishandeld door zijn vader, die momenteel nog in voorhechtenis zit. Doordat de kosten zich na het drama opstapelden, moest de vrouw haar huis in Lanaken verkopen. “We willen haar financiële problemen verlichten, zodat ze eindelijk kan beginnen rouwen en zich kan richten op het rouwproces”, zeggen haar twee zussen.