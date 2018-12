Explosie op toeristenbus nabij piramides van Giza: “Meerdere slachtoffers”

In Giza in Egypte is er een ontploffing geweest op een toeristenbus. Dat melden lokale media. Volgens Sky News Arabia zijn er meerdere doden gevallen.

Volgens lokale media vond de explosie plaats toen de bus in de buurt was van de Mariota Pyramid Road, een van de bekendste straten in de buitenwijken van Cairo.

Het is niet duidelijk of de bom op de bus zat of dat de bom langs de weg lag en ontplofte toen de bus er passeerde.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er sprake is van meerdere slachtoffers. Zeker twee Vietnamese toeristen zouden zijn overleden. Zeker twee Chinese toeristen zouden gewond zijn geraakt. Of er Belgen op de bus zaten, is niet duidelijk.

De piramides van Gizeh zijn wereldberoemd. Jaarlijks worden ze door tienduizenden toeristen bezocht.

Later meer...